Рассекречены системные требования к Android-смартфонам

Для работы на Android 11 смартфоны должны будут иметь не менее двух гигабайт оперативной памяти. Об этом сообщается в рассекреченном изданием XDA Developers документе Google.

В распоряжении журналистов оказалось руководство по конфигурации Android Go, датированное апрелем 2020 года. В нем перечисляются минимальные системные требования к смартфонам, обновляющимся на Android 11. В частности, устройство должно иметь как минимум два гигабайта оперативной памяти, иначе на девайс будет выполнена установка облегченной версии ОС Android Go.

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При этом правило коснется лишь новых смартфонов, вероятно, выпущенных в 2020 году или после. Старые девайсы, представленные ранее, смогут работать на Android 11 с двумя гигабайтами оперативной памяти или меньше.

Также в руководстве упоминается минимальный объем оперативной памяти, который должен иметь смартфон перед обновлением на Android 11 и Android Go. В документе говорится, что на телефоны с 512 мегабайтами оперативной памяти или менее установка ОС не рекомендуется, также на подобных устройствах не будут работать программы Google Mobile Services — например, Google Play, Gmail, YouTube.

Android Go является облегченной версией операционной системы от Google, предназначенной для установки на бюджетные смартфоны, не отличающиеся высокой производительностью. По словам журналистов, ранее инженеры компании не выдвигали производителям телефонов требований к минимальному объему оперативной памяти.