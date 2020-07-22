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Пушков ответил на требование США прекратить разработки ракет

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков ответил на требование США о прекращении Россией разработки ракет с ядерным двигателем. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Пушков отметил, что США называют российские ракеты «летающим Чернобылем» в то время, как сами заменяют МБР «Минитмен» на новые модели. Он поинтересовался, как их следует называть: гуманное оружие или «ангелы с небес». По мнению Пушкова, можно назвать их оружием «Судного дня».

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что России следует прекратить разработки и внедрение новейших видов ракет с ядерным двигателем. Он назвал российские ракеты «летающим Чернобылем» и «системами Судного дня» из-за радиоактивных выбросов, которые они могут создавать во время полета.

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