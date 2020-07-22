Воробьев раскрыл сроки запуска заводов по термической утилизации мусора

Заводы по термической утилизации мусора в Подмосковье начнут работать с 2022 года. Об этом губернатор Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале.

«В 2022-2023 годах должны быть введены 4 завода по термической утилизации мусора — в г.о. Солнечногорск, Наро-Фоминский, Богородский и Воскресенск», — утончил глава региона.

По словам Воробьева, на данный момент в регионе работают восемь современных комплексов по переработке отходов.

Он подчеркнул, что к концу года в Подмосковье не останется работающих мусорных полигонов старого формата. «Всего их было 39. Последние 6 закроют, а оставшиеся четыре перепрофилируют в современные комплексы переработки отходов», — написал глава региона.

Московская область первая среди регионов перешла на новый экостандарт обращения с отходами.

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