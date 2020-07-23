Стало известно о сложной операции королю Саудовской Аравии

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд, которому провели сложную операцию по удалению желчного пузыря, находится в больнице под наблюдением. Об этом стало известно из сообщения саудовского МИД в Twitter.

Отмечается, что 84-летнему хранителю двух мусульманских святынь была проведена лапароскопическая операция по удалению желчного пузыря в больнице короля Фейсала. «Слава Всевышнему, она была успешной», — заявили в МИД. Там также поблагодарили всех, кто желал монарху здоровья.

20 июля сообщалось, что саудовского короля госпитализировали. Известно, что у него было диагностировано воспаление желчного пузыря.

Салман взошел на престол в январе 2015 года, так как предыдущий король Абдалла скончался. Наследным принцем при этом был назначен его брат Мукрин бин Абдул-Азиз Аль Сауд. Сейчас наследником престола является 34-летний Мухаммед бин Салман Аль Сауд.