«Тараканы!» выступят в наполовину заполненном зале

В московском ДК Горбунова пройдет панк-рок-концерт с участием групп «Тараканы!», «Йорш», «План Ломоносова», «Смех», «Порт (812)». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Организаторы напомнили, что в столице с 1 августа официально разрешено проведение массовых мероприятий с ограничением численности гостей. Музыканты выступят в зале, наполненном наполовину. Также во время концерта на уличной сцене будут выступать «После прочтения сжечь», «Шары», Алена Алехина, «Тени свободы», «Спасибо» и «Пионерлагерь Пыльная Радуга».

Мероприятие состоится 29 августа, билеты можно приобрести на сайте Punk.ru.