Больше сотни дельфинов окружили рыбаков и попали на видео

Британские рыбаки сняли на видео стаю дельфинов, окружившую их моторную лодку. Об этом пишет Daily Mail.

55-летний Эштон Кейдич (Ashton Keiditsch) и 48-летний Джон Дэвенпорт (John Davenport) стали свидетелями необычного зрелища в море недалеко от британского города Портсмут, графство Гэмпшир. Когда они снизили скорость лодки, дельфины стали следовать за ними.

«Сначала мы заметили плавник и стали шутить, что это акула, — рассказывает Кейдич. — Потом увидели еще и еще — они окружали нас со всех сторон. С нами плыли, должно быть, больше сотни дельфинов». По его словам, в итоге они остались без улова, однако получили потрясающие впечатления.

В 2017 году сообщалось, что в Австралии фотограф Джеймен Хадсон снял на видеокамеру своего беспилотника кита, который резвился со стаей дельфинов. Он опубликовал ролик на своей странице в Instagram.