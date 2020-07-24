В России выделят миллиарды нуждающимся семьям с детьми

В России выделят 18,5 миллиарда рублей на поддержку нуждающихся семей с детьми. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин, передает ТАСС в пятницу, 24 июля.

«Правительство дополнительно направит 18,5 миллиарда рублей на предоставление ежемесячных выплат на детей от 3 от 7 лет нуждающимся семьям, это примерно 5,5 тысячи рублей на ребенка в зависимости от региона», — уточнил премьер-министр.

Ранее Мишустин подписал распоряжение, которое позволит гражданам, в том числе семьям с детьми от 3 до 7 лет, получать выплаты и пособия без предоставления справок. Речь в документе идет об усилении межведомственного взаимодействия, чтобы необходимые сведения можно было получить по запросу, а не просить их подтверждения у граждан.

Также в июне президент России Владимир Путин подписал закон об удвоении детских пособий. Согласно тексту документа, ежемесячное минимальное пособие по уходу за ребенком теперь должно составлять 6752 рубля вместо прежних 1500 за первого ребенка и 3000 — за каждого последующего. Максимальный размер пособий также увеличен с 6000 до 13504.