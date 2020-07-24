Режиссер, сценарист и продюсер Кристофер Нолан назвал свои любимые фильмы. Об этом сообщает Far Out Magazine.

Кинематографист представил список из 30 картин. Большая часть лент, вошедших в перечень, оказалась снята в прошлом веке.

Нолан выбрал такие фильмы, как «2001: Космическая одиссея», «12 разгневанных мужчин», «Чужой», «На западном фронте без перемен», «Нетерпение чувств», «Битва за Алжир», «Бегущий по лезвию», «Близкие контакты третьей степени», «Человек на Луне», «Ради всего человечества», «Иностранный корреспондент», «Алчность», «Стукач», «Кояанискатси», «Лоуренс Аравийский», «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс», «Метрополис», «Мистер Аркадин», «Парни что надо», «Спасти рядового Райана», «Шпион, который меня любил», «Дочь Райана», «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда», «Улица крокодилов», «Восход солнца», «Супермен», «Завещание доктора Мабузе», «Тонкая красная линия», «Топкапи» и «Древо жизни».

В июне актриса Энн Хэтэуэй рассказала, что Нолан запрещает актерам использовать телефоны и сидеть на стульях на съемочной площадке. «Он рассуждает так: если на площадке есть стулья, люди будут на них сидеть, а если люди будут сидеть, то они не будут работать», — пояснила артистка.