Роспотребнадзор подготовил рекомендации по рассадке зрителей в театрах

Роспотребнадзор подготовил методические рекомендации по проведению профилактических мероприятий для возобновления работы театров и концертных организаций. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что рекомендации подготовлены на основании предложений Министерства культуры России.

«Мы завершили совместно с Роспотребнадзором большую работу по подготовке рекомендаций для наших театров и концертных организаций. Постарались отразить в них все нюансы репетиционного процесса, организации постановок и выступлений. Во второй половине августа будет дополнительно проработан вопрос рассадки зрителей в залах и направлены предложения в Роспотребнадзор. Мы ожидаем, что театры начнут сезон по готовности, ориентировочно, в середине сентября. Но все, безусловно, зависит от решения местных властей и главных государственных санитарных врачей в регионах», — отметила глава министерства Ольга Любимова.

В частности, в рекомендациях описаны требования по организации всех этапов возобновления деятельности учреждений культуры — репетиционного процесса, постановок и концертов.

Особое внимание уделено расположению артистов оркестра (не менее 1,5-2 метров) при проведении групповых и общих репетиций с учетом особенностей игры на отдельных инструментах. При этом, на концертах осуществляется традиционное расположение музыкантов в оркестре, а перед духовыми инструментами будут устанавливаться защитные экраны, говорится в сообщении.