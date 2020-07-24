Власти Подмосковья отметили рост интереса жителей к занятиям спортом

Более шести миллионов жителей Подмосковья систематически занимаются физкультурой, рассказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков. Его слова приводятся на сайте областного правительства в пятницу, 24 июля.

«Мы уже имеем устойчивый показатель по числу жителей, которые систематически занимаются физкультурой и спортом в Московской области — это почти 44 процента», — сказал он.

Терюшков назвал популяризацию и развитие любительского спорта приоритетной задачей министерства. По его словам, в первую очередь для этого необходимо создавать инфраструктуру. «В регионе строятся бассейны, ледовые дворцы, залы для игровых видов спорта, стадионы и открытые спортивные площадки», — перечислил министр.

В пресс-службе ведомства напомнили, что в прошлом году процент людей, систематически занимающихся физической культурой, составил 43,9 процента. Власти отмечают, что интерес граждан к спорту стремительно растет.