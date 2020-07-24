Таджикистан призвал Китай бороться с «провокационными» статьями о границе

Таджикистан призвал китайские власти бороться с публикацией «провокационных» статей о границе между двумя государствами. Об этом сообщил МИД постсоветской республики, передает ASIA-Plus.

Первый замминистра иностранных дел Таджикистана Хусрав Нозири провел виртуальную встречу с послом КНР в Душанбе Лю Бинем. Нозири обратил внимание дипломата на появление в китайских СМИ публикаций, «тенденциозно» освещающих тему границы между двумя государствами.

«Исходя из отношений дружбы, добрососедства и всеобъемлющего стратегического партнерства» между странами, в Душанбе отметили, что «стороны должны предпринять необходимые меры по недопущению публикации подобных материалов в СМИ».

Последние дни китайские СМИ перепечатывали статью «Таджикистан инициировал передачу Китаю его земель и потерянные горы Памира были возвращены истинному хозяину». В ней утверждалось, что в конце правления династии Цин (1644-1912) под давлением Запада Китай потерял некоторые исторические территории. Часть из них до сих пор остаются под контролем соседних стран, в том числе Памир. С распадом СССР появилась возможность вернуть их. В 2011 году независимый Таджикистан передал Китаю 1158 квадратных километров в обмен на финансовую помощь.