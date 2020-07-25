В МИД ответили на призыв Климкина сделать Крым проблемой для России

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на призыв бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина создать проблемы России из-за Крыма. Ее слова приводит РБК.

«У них [Киева] получилось превратить Украину в мировую проблему», — заявила Захарова.

Ранее Климкин заявил, что надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблемы для России. «Стать лучше России и держаться настоящих друзей, которые разделяют с нами общие ценности и общее будущее», — написал министр.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.