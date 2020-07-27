Музыкант поведал о похищении девушек бандитами на главной дискотеке Москвы

На крупных московских дискотеках в девяностых бандиты похищали девушек, насильно увозя с собой. Об этом заявил музыкант Владимир Фонарев, известный под псевдонимом DJ Фонарь, рассказывая о главной дискотеке Москвы «У ЛИС'Са» в опубликованной на YouTube второй части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

«Девушкам очень некомфортно было в начале 90-х, так как их могли увезти силой. Любой бандит мог подойти и сказать: "Ты едешь со мной". И все. Если девушке удавалось на каком-то этапе соскочить с этой истории — замечательно. Но иногда это бывало по принуждению. Такое было время», — объяснил Фонарев.

«У ЛИС'Са» — гигантская московская дискотека, организованная продюсером Сергеем Лисовским в спорткомплексе «Олимпийский» в 1992 году. В беседе с «Лентой.ру» Лисовский вспомнил о том, как много посетителей его вечеринок нашли на них своих будущих супругов. «Очень много людей мне жмут руку и говорят "Спасибо большое, со своей женой познакомился на дискотеке "У ЛИС'Са""», — рассказал продюсер и засмеялся.

Вторая часть фильма «Ленты.ру» об истории русской поп-музыки девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 27 июля. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1992 году, свободе и шальных деньгах в индустрии и о том, как проходили самые безумные дискотеки начала 1990-х. Первую часть, вышедшую 20 июля, можно посмотреть здесь.

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