Пушков поведал о «детских играх» Зеленского

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал в своем Twitter-аккаунте, что президент Украины Владимир Зеленский тянет время, так как не может и не хочет выполнять минские договоренности.

Так сенатор оценил требование украинского лидера расшифровать каждый пункт соглашения. По его словам, если он заявит президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель о своем отказе выполнять договоренности, его не поддержат. «Вот и выдумывает всякие отсрочки. Детские игры», — поведал Пушков.

23 июля Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить. Он также уточнил, что в офисе президента Украины обсуждают вопрос о прекращении огня в Донбассе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла просьбу президента Украины и заявила, что российское внешнеполитическое ведомство готово помочь украинскому лидеру с расшифровкой документа. Дипломат подчеркнула, что речь идет не о международной признанности минского договора, а о жизнях людей, которые уже несколько лет ждут реализации подписанных пунктов.