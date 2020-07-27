Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса ускорилась. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что за последние шесть недель число случаев заболевания выросло в два раза. «В ВОЗ поступили сообщения почти о 16 миллионах случаев заболевания и о более 640 тысячах умерших. Пандемия продолжает ускоряться», — признал Аданом Гебрейесус. По его словам, в ближайшее время организация соберет чрезвычайный комитет для выработки дальнейших рекомендаций.

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Ранее сообщалось, что вспышка коронавирусной инфекции, зафиксированная во вьетнамском городе Дананг и ближайших провинциях, вызвана новым типом коронавируса — он агрессивнее и опаснее ранее известных. В настоящий момент известно о четырех случаях заражения новым типом вируса — двое пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По данным исследований, вирус стремительно размножается и быстрее вызывает переход к тяжелому состоянию.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире насчитывается более 16,3 миллиона случаев заражения SARS-CoV-2. Жертвами вызванной им болезни COVID-19 стали 649 тысяч человек.

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