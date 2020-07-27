Умер соратник генерала Льва Рохлина

Полковник в отставке, соратник и заместитель генерала, депутата Госдумы Льва Рохлина, убитого в июле 1998 года, Виктор Скопенко умер в Волгограде. Об этом сообщает V1.RU со ссылкой на вдову Скопенко.

«У Вити не выдержало сердечко на фоне прогрессирующего сахарного диабета. Повлияли на это и все эти войны, и тяжелая жизнь в последние годы», — сказала Вера Скопенко.

Виктор Скопенко родился в Сталинграде 4 сентября 1951 года. После школы выбрал карьеру военного. В январе 1979-го, будучи капитаном, одним из первых выдвинулся со своей частью из Семипалатинска в Афганистан. Там он познакомился с Рохлиным.

Перед первой чеченской войной, в декабре 1994 года, Скопенко стал заместителем командира 8-го армейского корпуса по воспитательной работе. В октябре 1995-го был назначен на должность заместителя командующего 8-м гвардейским корпусом Льва Рохлина, после чего между офицерами завязалась дружба и они вместе решили пойти в политику. На выборах в Госдуму Рохлина выбрали депутатом, а Скопенко стал его помощником.

Генерал Лев Рохлин был убит выстрелом в голову в ночь на 3 июля 1998 года на своей даче в деревне Клоково Наро-Фоминского района Подмосковья. Единственной обвиняемой в убийстве оказалась его жена Тамара. В ноябре 2005-го Нарофоминский горсуд признал Рохлину виновной и приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно, назначив испытательный срок в 2,5 года. Согласно приговору, все действия Рохлиной были последовательными и осознанными.