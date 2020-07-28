Парень два часа не делал абсолютно ничего и стал звездой

Парень из Индонезии записал двухчасовой ролик, в котором не делал абсолютно ничего, и выложил его на YouTube. Молодой человек благодаря этому видео стал звездой, пишет World Of Buzz: запись набрала почти миллион просмотров и 43 тысячи лайков.

Молодой индонезиец ведет блог, в котором рассказывает о своей жизни и делает обзоры на еду, его видео обычно собирают по несколько сотен просмотров. Однако ролик, на котором он течение двух часов просто сидит перед камерой, стал гораздо популярнее.

В описании автор рассказал, что в последнее время от него все чаще требовали делать образовательный контент для молодежи. «Наконец я сделал это», — отметил он в комментариях к видео под названием «Два часа ничегонеделания».

В мае в сети прославился американец Роб Кинни (Rob Kenney). Он завел YouTube-канал под названием «Отец, как это сделать?» (Dad, how do I?), на который меньше чем за два месяца подписались почти 900 тысяч человек. Роб выкладывает ролики с обычными советами, которые мог бы дать отец своему ребенку.

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