Воробьев и Собянин открыли обновленный вокзал на станции Нахабино

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли пригородный вокзал на станции Нахабино на МЦД-2 после реконструкции. Об этом сообщает РИАМО во вторник, 28 июля.

«Если не каждый месяц, то ежеквартально мы открываем какую-нибудь новую станцию. (...) Для нас принципиально важно, чтобы любое передвижение было комфортным», — сказал Воробьев.

Губернатор также поблагодарил строителей за быструю работу. Он напомнил, что строительные работы велись в круглосуточном режиме без остановки железнодорожного движения.

В свою очередь, Собянин рассказал, что поездами Московских центральных диаметров с начала их работы воспользовались уже около 80 миллионов пассажиров. Он отметил, что работы по повышению уровня транспортного сообщения в столице и области продолжатся.