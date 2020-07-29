Украинские власти заявили о возможной смерти полтавского террориста

Украинские власти заявили о возможной смерти автоугонщика Романа Скрипника, который захватил в заложники полицейского в Полтаве. Об этом 29 июля сообщает Gordonua.com.

В полиции полагают, что террорист мог покончить с собой. «Одна из версий – что этот человек, возможно, уже и неживой. Потому что, по данным полиции и по свидетельствам полицейских, которых он брал в заложники, он был под действием, как казалось, сильных наркотических средств, метамфетаминов», – сказал замглавы МВД Антон Геращенко.

При этом поиски злоумышленника продолжаются.

23 июля полиция пыталась задержать Скрипника за угон автомобиля. Угрожая гранатой, преступник взял в заложники оперативника. В ходе переговоров ему предоставили автомобиль. Начальник местного департамента уголовного розыска обменял себя на захваченного рядового сотрудника. Вместе с заложником Скрипник выехал в сторону Киева, по пути бросил машину и скрылся в лесу. Заложник-полицейский не пострадал.

Выяснилось, что Скрипник родился в 1988 году, воевал в Донбассе, был осужден за хранение и сбыт наркотиков.

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