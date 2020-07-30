20 сотрудников СОБР задержали двух блогеров в Подмосковье

В Подмосковье в ночь на 29 июля примерно 20 сотрудников спецотряда быстрого реагирования (СОБР) задержали блогеров Яна Кателевского и Александра Дорогова. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Поводом для задержания стало уголовное дело о вымогательстве против Дорогова по заявлению сотрудника ДПС. Утверждается, что блогер требовал 1,3 миллиона рублей у силовика. Сами Кателевский и Дорогов считают дело заказным и сфабрикованным из-за расследований, которые они публиковали в том числе на YouTube.

Кателевского доставили в Люберецкий городской суд, следствие просит отправить его под стражу. Дорогова суд арестовал 28 июля заочно. Поводом для этого стало ходатайство о том, что он покинул страну. Сейчас Дорогов находится в ИВС города Лобни.

Как сообщает Telegram-канал «112», Кателевский и Дорогов якобы угрожали распространить через интернет информацию, порочащую честь сотрудника ДПС, в случае отказа заплатить им. О какой информации идет речь, не уточняется.