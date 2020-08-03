Клип «Розовый фламинго» сняли на провезенные в трусах деньги бизнесмена

Клип на песню «Розовый фламинго» певицы Алены Свиридовой был снят на средства российского бизнесмена Александра Гусева, имевшего бизнес в Швеции. Деньги на создание музыкального ролика меценат перевез из Европы в трусах, рассказывается в опубликованном на YouTube документальном фильме «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

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Съемочная группа сняла павильон на студии «Мосфильм» с водой и пригласила на съемки моделей.

Свиридова утверждала, что клип был подарком от бизнесмена, который очень хорошо к ней относился за ее талант. Бизнесмен скончался от сердечного приступа, не дожив до 35, при этом подробности о нем или его деятельности остаются нераскрытыми.

Третья часть фильма «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 3 августа. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1993 году, свободе и шальных деньгах в индустрии и о том, как создавались самые безумные музыкальные клипы начала 1990-х. Первую часть, вышедшую 20 июля, можно посмотреть здесь, а вторую — здесь.