В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Новый национальный стандарт для автомобильных номеров вступил в силу в России с 4 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта, передает РИА Новости.

Среди нововведений — тип знаков для транспортных средств с нестандартным местом крепления, уменьшение размера знака для мотоциклов. Кроме того, свой тип знаков появится у внедорожного мототранспорта (снегоболотоходы, мотовездеходы), мопедов, а также спортивных и ретро-автомобилей.

Помимо этого, были дополнены требования к элементам защиты от подделки регистрационных знаков. Выдача новых номеров будет производиться после утверждения соответствующих нормативных актов.

Ранее МВД приняло решение, согласно которому ГИБДД сможет использовать новые цифры для присвоения трехзначных региональных кодов автономеров. Теперь регионы получили доступ к новым сочетаниям. Например, москвичи в будущем получат номера с кодом «999» или «277», а также другими трехзначными комбинациями.

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