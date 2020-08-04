В Москве пройдет вечеринка «Радуга»

В московском клубе Blanc пройдет пятая вечеринка «Радуга». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие будет поделено на две части: вечер во дворе до 23:00, а затем — вечеринка в главном зале Blanc. С полуночи в заведении откроется еще одна комната с танцполом.

На мероприятии выступят Denis Kurchenko, Chronic Preview, El, Kirill Shapovalov, Kovyazin D, Lipelis, Mark Schedrin, Mashkov, Séxstasy, Simple, Symmetry. Вечеринка состоится 8 июля, подробности о ней указаны на странице «Радуги» в Facebook.

«Радуга» проводится московской промо-группой System 108.