Бондарчук поведал тайну клипа с напудренным телом Ветлицкой

Кинорежиссер, актер и продюсер Федор Бондарчук поведал тайну клипа Натальи Ветлицкой на песню «Посмотри в глаза». Ролик, принимаемый многими за сделанную наспех импровизацию, на деле таковым не был, рассказал он в опубликованном на YouTube фильме «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

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«Мы не могли делать импровизацию, потому что снимали на пленку. Он был весь нарисован. И весь подготовлен до кадра. Он был раскрадрован и прорисован — мы подошли к нему очень серьезно. Может это сейчас выглядит, как импровизация, как какой-то такой бурлеск, фонтан, но на съемках это надо было распределить, четко поставить задачи героям», — объяснил режиссер.

Клип был снят Бондарчуком и режиссером Тиграном Кеосаяном, друзьями Ветлицкой, в 1993 году. В нем все же присутствуют импровизированные моменты — речь идет о кадре, на котором тело певицы пудрят кисточкой. Во время съемок на Ветлицкой порвались колготки, и оператор заснял попытки съемочной группы исправить дефект костюма, а после кадр решили оставить в клипе.

Третья часть фильма «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 3 августа. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1993 году, свободе и шальных деньгах в индустрии и о том, как создавались самые безумные музыкальные клипы начала 1990-х. Первую часть, вышедшую 20 июля, можно посмотреть здесь, а вторую — здесь.