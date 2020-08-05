Мужчина покончил с собой из-за застрявшей в голове песни

Житель Южного Уэльса покончил с собой из-за того, что у него в голове постоянно крутилась одна и та же песня. Об этом сообщает издание Daily Star.

55-летний Энтони Уэйн Уолтерс (Anthony Wayne Walters) долгое время страдал психическим расстройством, которое было диагностировано у него вместе с навязчивым неврозом и бессонницей. У него в голове застревала последняя услышанная им песня.

26 января Уолтерс позвонил своему другу Дэвиду Уильямсу (David Williamds) и сказал, что собирается покончить с собой. Он пояснил, что страдал от длительной депрессии и бессонницы. Уильямс незамедлительно проинформировал о звонке местную полицию. Уолтерс и сам позвонил в полицию и уведомил сотрудников правоохранительных органов о намерении покончить с собой.

Полицейские прибыли на указанное Уолтерсом место, но мужчина отказался разговаривать с ними. Спасти его не удалось.

Уолтерс, который жил с отцом, Дэвидом Уолтерсом, оставил записку, в которой рассказал о том, как страдал из-за синдрома последней песни. Он извинился за свои действия и указал информацию о своих счетах и принадлежавшем ему автомобиле.

Ранее сообщалось, что женщина из Бельгии почувствовала себя курицей и была найдена кудахтавшей в саду около своего дома одним из членов семьи. По мнению ученых, подобный приступ мог возникнуть на фоне психического расстройства, связанного с депрессией.