Соцсети заблокировали записи Трампа из-за лжи о коронавирусе

Социальная сеть Facebook удалила видео Дональда Трампа видео, в котором президент США сообщает ложные утверждения о коронавирусе. Об этом сообщает NBC News.

Руководство сети обратило внимание на фрагмент интервью президента США, в котором он заявил, будто дети практически невосприимчивы к коронавирусу. «Видео содержит ложные утверждения о том, что группа людей защищена от COVID-19. Это нарушает нашу политику в отношении вредоносной дезинформации о коронавирусе», — указал представитель Facebook Энди Стоун.

Сервис микроблогов Twitter также удалил запись. Представитель этой соцсети Ник Пацилио написал в своем аккаунте, что твит предвыборного штаба Трампа нарушил правила о дезинформации про вирус.

Позднее представитель штаба Трампа Кортни Парелла объяснила CNN, что президент лишь «констатировал факт, что дети менее восприимчивы к коронавирусу».