Больничные для пожилых жителей Подмосковья на самоизоляции продлили

Больничные для пожилых жителей Подмосковья, которые должны соблюдать самоизоляцию, продлили до 23 августа. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте областного правительства.

Ранее периоды больничных для пожилых и больных граждан на самоизоляции действовали в регионе до 9 августа.

В документе уточняется, что режим самоизоляции обязаны соблюдать граждане старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями.

При этом режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье присутствие на рабочем месте критически важно для обеспечения их работы.

В апреле в Минтруде сообщили, что оформлять больничные листы будут на основании данных от работодателей, которые имеются в Фонде социального страхования (ФСС).