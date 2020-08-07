Воробьев вручил 15 воспитателям свидетельства на соципотеку

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил 15 воспитателям детских садов свидетельства на право получения социальной ипотеки. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона в пятницу, 7 августа.

«Вы, воспитатели — люди, которые посвятили свою жизнь очень благородной профессии. Я хочу вас поблагодарить за это», — сказал он.

Губернатор отметил, что в период действия ограничений, введенных из-за коронавируса, многие воспитатели работали в дежурных группах и «дарили свое внимание, заботу, ласку, профессионализм самым маленьким жителям нашей страны».

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года. Участники оплачивают только проценты по кредиту, все остальное оплачивается за счет бюджетных средств. Обзавестись собственным жильем в рамках программы могут врачи, молодые ученые, учителя, воспитатели и тренеры.

Всего в этом году свидетельства получат 110 педагогов.