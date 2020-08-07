Российская экономика стала более открытой

Российская экономика по итогам 2018 года (последние имеющиеся на данный момент сведения) стала немного более открытой, пишет РБК по итогам анализа данных Росстата об объемах, динамике и структуре ВВП. Расходы по закрытым статьям опустились ниже пяти процентов ВВП.
Ведомство отчитывается о состоянии российской экономики согласно международной методологии СНС-2008 («Система национальных счетов-2008»). В ней предусмотрен ряд закрытых статей расходов (не только государственных), касающихся приобретения вооружений длительного пользования и продуктов интеллектуальной собственности. Последняя категория включается траты на научные исследования, затраты на разведку полезных ископаемых, создание программного обеспечения.
По подсчетам издания, в 2018 году расходы по закрытым статьям составили 4,83 триллиона рублей, или 4,6 процента ВВП. В 2017-м их общий объем равнялся пяти триллионам рублей, или 5,4 процента ВВП.
Опрошенные изданием экономисты выступают за максимально подробное раскрытие расходов в российской экономике, в том числе и на вооружения, по которым следует публиковать обобщенные показатели. Аналогичной позиции придерживается и Росстат, однако она противоречит действующему законодательству, в частности о гостайне.