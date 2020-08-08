Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал прогноз

Профессор Американского университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, предсказавший победу пяти президентов, сделал прогноз на выборы главы государства в ноябре. Об этом сообщает CNN.

Для определения победителя историк использует собственную систему «13 ключей», в которой оцениваются такие факторы, как экономика, занимаемая должность, социальные волнения и скандалы, а также личная харизма кандидатов. «Секрет заключается в том, чтобы следить за общей картиной. И не обращать внимания на опросы, аналитику, ежедневные взлеты и падения рейтинга», — раскрыл секрет свой системы Лихтман.

Рассуждая о том, кто победит на выборах президента в 2020 году, профессор высказал предположение, что действующий глава государства потеряет Белый дом. Таким образом он предрек победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену.

Лихтман с точностью прогнозировал исходы выборов с 1984 года, когда на второй срок избрался Рональд Рейган. Единственный прогноз, который не оправдался, связан с кандидатом в президенты от Демократической партии Альбертом Гором. Историк предсказывал ему победу в 2000 году, и Гор действительно мог выиграть всенародное голосование, если бы Верховный суд не постановил остановить пересчет голосов избирателей Флориды, в связи с чем президентский пост достался Джорджу Бушу-младшему. Таким образом профессор настаивает на точности всех своих прогнозов.

Аллан Лихтман — американский историк и политолог. Прославился тем, что с помощью авторского метода безошибочно девять раз подряд предсказывал, кто из кандидатов станет президентом США. Он предсказал избрание Трампа в 2016 году, однако в то же время сделал прогноз о его импичменте. Он утверждал, что главу государства сместит с поста президента Конгресс США, где большинство имеют республиканцы. Верхушка Республиканской партии предпочитает видеть лидером страны избранного в паре с Трампом вице-президента Майка Пенса, которого она знает и которому доверяет.