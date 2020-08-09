В российском городе внедорожник въехал в батут с детьми

В Екатеринбурге внедорожник на полной скорости врезался в надувной батут. Об этом сообщает портал E1.RU, видео появилось в Instagram-аккаунте akadem_raion.

В тот момент на аттракционе находились дети, однако в ходе ЧП никто не пострадал.

Очевидцы рассказали, что авария произошла после того, как машину подрезал другой водитель. В результате автомобиль перелетел через бетонные ограждения и врезался в батут, который сразу начал сдуваться.

По словам свидетелей, экипаж ДПС на место инцидента не приезжал, а разбитый внедорожник увезли на эвакуаторе.