Трампа уличили в желании добавить себя к барельефам президентов на горе Рашмор

Дональд Трамп хотел, чтобы его изображение появилось рядом с барельефами четырех американских президентов на горе Рашмор в штате Южная Дакота. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в Республиканской партии.

Издание утверждает, что губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм с 2018 года активно приглашала Трампа приехать на День Независимости США на гору Рашмор. В конце концов, президент сказал ей в Овальном кабинете, что хочет, чтобы его лицо появилось в одном ряду с четырьмя скульптурами отцов-основателей страны. А в прошлом году помощник Белого дома обратился в офис губернатора с вопросом, «как идет процесс добавления дополнительных президентов на гору?».

Позднее Ноэм подарила Трампу сувенирную копию Рашмора, на которой был высечен его портрет.

На горе Рашмор высечены лица Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Памятник был создан в 1925 году в честь 150-летия истории США.

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