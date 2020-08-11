Чихуахуа спасла жизнь перенесшего сердечный приступ хозяина

Собака породы чихуахуа в американском муниципалитете Ориентал, штат Северная Каролина, спасла жизнь хозяина, у которого произошел сердечный приступ. Об этом сообщает сайт UPI.

86-летний ветеран Руди Армстронг (Rudy Armstrong) живет в плавучем доме со своей собакой по кличке Бу-Бу. У американца случился сердечный приступ, и он не сумел дотянуться до телефона, так как не мог пошевелить одной рукой и одной ногой.

«Я не хотел лежать там, пока кто-нибудь случайно не нашел бы меня, поэтому сказал: «Бу-Бу, помоги мне немного», — рассказал Армстронг.

Собака убежала от своего хозяина и через некоторое время вернулась вместе с рабочим, который вызвал скорую помощь. Армстронга госпитализировали, и через пять дней он воссоединился со своей собакой.

«У меня слезы льются. Я так скучал по ней», — сказал житель плавучего дома, когда снова встретился с Бу-Бу.

Ранее сообщалось, что питбуль в американском городе Колумбус, штат Огайо, спас своего хозяина от смерти из-за синдрома апноэ во сне, разбудив его жену. Если бы она заметила происходящее чуть позже, ее муж был бы мертв или перенес бы серьезное повреждение мозга.