Cильный торнадо обрушился на Китай

Мощный торнадо обрушился на север Китая, в результате пострадали десятки людей, сообщает государственное новостное агентство «Синьхуа». Видео происшествия опубликовала газета New York Post.
Сообщается, что стихийное бедствие произошло на популярном у туристов озере Далайнор во Внутренней Монголии. Смерч опрокинул и повредил около сотни установленных возле него юрт. Ранения получили 33 человека, трое из них в тяжелом состоянии.
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