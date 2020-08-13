Сын Децла записал рэп о власти и «тоталитарных чистках»

Тони Киселев, 15-летний сын хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл, записал свою первую рэп-композицию, посвященную власти. Он опубликовал трек в Instagram.

Композиция начинается с фраз «99,9 процента представляют» и «надоели метафоры и афоризмы». «Ожидаешь, терпя тоталитарные чистки», — зачитал исполнитель.

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Киселев упомянул в треке людей, которые «наворотили в стране кучу грязных дел». «Налоги, мандаты, солдаты, мундиры, фальшивые звезды, полков командиры, пропуска федералов с приправой из ксивы, перепутья дорог встали слишком криво», — говорится в композиции.

2 июля сообщалось, что Александр Бодров, 17-летний сын погибшего актера и режиссера Сергея Бодрова, записал рэп про политику.

Децл умер в ночь на 3 февраля 2019 года в Ижевске. Судебно-медицинская экспертиза установила, что 35-летний артист скончался из-за острой сердечной недостаточности.