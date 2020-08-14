Джордж Сорос раскрыл утраченный секрет успеха

Известный финансист и инвестор Джордж Сорос в интервью Die Welt раскрыл секрет собственного успеха, который больше не приносит результата. Он был утрачен из-за того, что многие участники рынка стали изучать написанную Соросом книгу.

В ответ на вопрос о методах, которые позволили ему зарабатывать на протяжении долгого времени, Сорос отметил, что его подход во многом лежит в психологической плоскости. «Речь тут идет не о рынках, а о взаимосвязи мышления и реальности, но я использовал рынок как тестовую площадку для проверки моих теорий», — сказал миллиардер.

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Два главных тезиса Сороса сводятся к тому, что мировоззрение участников рынка всегда неполное и искажено и это непосредственно влияет на множество ситуаций. «Искаженные взгляды на вещи приводят также к неадекватным действиям. Это объясняется рефлексивностью. Это учение дало мне некоторые преимущества перед другими», — утверждает финансист.

Свои наблюдения Сорос изложил в книге «Алхимия финансов», которую начали изучать многие трейдеры. В конечном итоге это привело к утрате миллиардером прежних лидирующих позиций. «Поэтому больше я с рынком дел не имею», — заключил он.

Известность Соросу принесла сделка 1992 года, в ходе которой его фонд Quantum распродавал фунт стерлингов, что привело к его ослаблению и выходу Великобритании из Европейской валютной системы (ЕВС). Многие аналитики пытались разгадать торговые стратегии и принципы Сороса, однако большинство теорий сводилось к наличию инсайдерской информации или дару предвидения. Также Сорос многократно обвинялся в финансировании и помощи оппозиции в разных странах, в том числе на постсоветском пространстве. Поводом стала деятельность его благотворительного фонда «Открытое общество».