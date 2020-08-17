Мюзикл «Анна Каренина» откроет новый сезон

Российский мюзикл «Анна Каренина» вернется с новым сезоном в Московский театр оперетты после перерыва из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Билеты на сентябрьские показы уже поступили в продажу. В постановке примут участие такие звезды, как Екатерина Гусева, Дмитрий Ермак, Валерия Ланская, Сергей Ли, Игорь Балалаев и Лика Рулла.

«За время вынужденного перерыва я так соскучилась по сцене! Уверена, что зрители тоже ждут встречи с героями любимого мюзикла. К сожалению, вирус до конца не побежден, но в театре принимают все меры предосторожности. Оберегая себя и окружающих, наш творческий коллектив начинает новый сезон», — заявила исполнительница роли Анны Карениной Екатерина Гусева.

Премьера «Анны Карениной» состоялась 8 октября 2016 года. За это время была создана киноверсия мюзикла, а также запущено приложение, которое дает возможность услышать всех артистов спектакля и собрать любой состав исполнителей по своему выбору. Кроме того, «Анна Каренина» стала лауреатом премий «Гвоздь сезона» и «Звезда Театрала» в номинации «Лучший музыкальный спектакль».