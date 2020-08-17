В «Маленькой стране» Наташи Королевой увидели пошлый подтекст

Слушатели певицы Наташи Королевой подозревали, что композиция «Маленькая страна» имеет пошлый контекст из-за остального репертуара исполнительницы. Об этом рассказывается в опубликованной на YouTube пятой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

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Королева ранее выпустила откровенную песню «Палочка-выручалочка», благодаря которой ее прозвали «самой пошлой певицей страны». Слушатели решили, что артистка пела про пенис своего тогдашнего мужа Игоря Николаева. В 1995-м, когда Королева исполнила «Маленькую страну», поклонники предположили, что это еще одна композиция про мужской половой орган.

В клипе на песню также присутствует пасхалка — в волшебной книге, которую открывает Королева, написаны названия русских рок-групп «Наутилус», «Пикник», «ДДТ» и зашифрованы имена музыкантов Александра Башлачева и Бориса Гребенщикова.

Пятая часть сериала «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 17 августа. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1995 году, секретах главных хитов поп-звезд и о главных музыкальных изданиях начала 1990-х. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь, третью — здесь, а четвертую — здесь.

Подробнее о взлете Наташи Королевой — «самой неприличной» певицы страны (видеоролик с таймкодом):