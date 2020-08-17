Раскрыта причина грандиозного провала первого концерта Prodigy в России

Первый концерт группы The Prodigy в России в 1995 году не собрал большого числа посетителей. О причинах провала рассказывается в опубликованной на YouTube пятой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

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Отмечается, что выступление прошло в два часа ночи с четверга на пятницу, билеты при этом стоили по 20 долларов, что по тем временам было «безумными деньгами». При этом мероприятие не получило крупной рекламной кампании.

«Они сами по себе были немножко обеспокоены, я бы так сказал. Поскольку их задержали на таможне. Хорошо, что аппаратуру дали привезти, а их багаж задержали. Но сами по себе они очень позитивные ребята, со всеми общались, фотографировались», — отметил продюсер Дмитрий Постовалов. Он добавил, что в целом концерт прошел удачно.

Привоз The Prodigy финансировал коммерческий директор компании «ВиД» Александр Горожанкин, а организатором концерта выступил промоутер Евгений Жмакин, лично договаривавшийся с группой о выступлении. Через полгода после концерта Жмакин погиб в аварии. Позже The Prodigy стали известны по всей России.

Пятая часть сериала «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 17 августа. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1995 году, секретах главных хитов поп-звезд и о главных музыкальных изданиях начала 1990-х. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь, третью — здесь, а четвертую — здесь.

Подробнее о провальном приезде The Prodigy в Москву (видеоролик с таймкодом):