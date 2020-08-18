Лужков разрешил рейв на Красной площади после подаренных роликов

Мэр Москвы Юрий Лужков разрешил провести рейв на Красной площади у стен Мавзолея в 1995 году после личной встречи с организатором мероприятия Русланом Мирошником, в ходе которой продюсер подарил ему ролики. Об этом он рассказал в опубликованной на YouTube пятой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

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Мирошник показал совместную фотографию с Лужковым из кабинета мэра. «Взял и подарил ему ролики в 95-м. Видите, вот это сумка с роликами. Он говорил: “Ну конечно я подпишу”», — поведал продюсер.

В рамках мероприятия 20 тысяч роллеров приехали на Красную площадь со стадиона «Динамо».

Пятая часть сериала «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 17 августа. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1995 году, секретах главных хитов поп-звезд и о главных музыкальных изданиях начала 1990-х. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь, третью — здесь, а четвертую — здесь.

Подробнее про рейв под дверью мавзолея (видеоролик с таймкодом):