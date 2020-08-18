Власти Подмосковья рассказали о новых инвестициях в ОЭЗ

Три новых резидента пришли в особые экономические зоны Подмосковья, общий объем инвестиций превысит три миллиарда рублей, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Ее цитирует РИАМО во вторник, 18 августа.

Два инвестора реализуют свои проекты в ОЭЗ «Дубна», еще одна — в ОЭЗ «Исток».

В частности, речь идет о производствах печатных плат с использованием передовых технологий, биоразлагаемых материалов и продукции на их основе, а также серии газоанализаторов, программируемых логических контроллеров, уточила министр.

«В результате реализации проектов в Московской области будет создано более 170 новых рабочих мест. Технико-внедренческие ОЭЗ Подмосковья "Дубна" и "Исток" стали точкой притяжения для высокотехнологичных компаний, для которых созданы комфортные условия для ведения деятельности», — сказала Зиновьева.

По ее словам, на территориях ОЭЗ уже есть необходимая инфраструктура, действуют льготные налоговый и таможенный режимы.

Накануне губернатор Андрей Воробьев заявил о важности привлечения новых инвестиций после выхода региона из режима самоизоляции, который повлиял на экономические показатели области.