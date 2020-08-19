В Москве похитили часть кабеля правительственной связи

В Москве полицейские задержали четырех граждан Узбекистана, похитивших часть кабеля, принадлежащего Спецсвязи Федеральной службы охраны (ФСО) России. Об этом в среду, 19 августа, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инженеры ФСО России зафиксировали обрыв проводов на одной из специализированных кабельных линий, обеспечивающих правительственную связь, в том числе президента России. Сообщение сразу передали в полицию.

Оперативники установили, что кабель был вырезан и похищен. Преступников нашли по горячим следам. Оперативники задержали четверых мужчин в момент, когда те грузили украденное в автомобиль.

По данным источника издания, все задержанные — граждане Республики Узбекистан в возрасте от 24 до 32 лет. Двое из них пробрались в связную канализацию и похитили более 200 метров кабеля.

Ущерб от действий преступников оценили в 168,7 тысячи рублей.