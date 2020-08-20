В доме с застреленным россиянином нашли мертвую домработницу и миллионы рублей

В подмосковном поселке Обухово в частном доме найдены тела мужчины и женщины. Об этом РЕН ТВ сообщила представитель управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, застреленный мужчина лежал на кровати. На теле женщины, которое находилось на полу, нет следов насильственной смерти. В доме изъято почти 20 миллионов рублей, пистолет и мина. Замки на калитке и на входной двери дома были заперты и не повреждены. Возбуждено уголовное дело, назначены дактилоскопическая, молекулярно-генетическая и судебно-медицинская экспертизы. Следствие рассматривает версию, что мужчина убил женщину и покончил с собой.

Погибший 35-летний Сергей занимался перевозкой неходячих больных, увлекался раскопками, был судим за незаконный оборот оружия и хулиганство, пишет «Московский комсомолец». Вторая жертва — 24-летняя домработница Анна. Они не сожительствовали, утверждает мать Сергея, которая обнаружила тела. Она не верит, что сын мог совершить убийство и покончить с собой, подозревая, что здесь замаскировано двойное убийство. Женщина утверждает, что ее сын был богатым человеком и давал деньги взаймы, но должники не возвращали их, а хотели убить кредитора.

Кстати, Сергея недолюбливали и соседи. Он держал у себя на участке дикого волка, что не нравилось жителям поселка. В 2018 году животное у Сергея изъяли после многочисленных жалоб соседей.

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