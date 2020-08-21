Папарацци сняли Кару Делевинь в бикини и без макияжа после серфинга

Британскую супермодель и актрису Кару Делевинь сняли без макияжа после занятий серфингом. Фотографии папарацци публикует Daily Mail.

Известно, что на размещенных кадрах 28-летняя знаменитость возвращается с пляжа в Малибу, штат Калифорния. Делевинь сопровождает бывший супруг ее коллеги, бразильской модели Алессандры Амбросио, бизнесмен Джейми Мазур.

Манекенщица попала в объектив камеры в черном бикини-топе, приспущенном гидрокостюме и черных кроссовках. Журналисты обратили внимание, что но лице Делевинь нет косметики.

Фото опубликовано @caradelevingnemoood

В кадре Джейми Мазур также идет в снятом наполовину костюме и с доской для серфинга в руке.

В июне издание The Sun раскрыло подробности роскошной жизни Кары Делевинь. Так, в 2017 году она приобрела дом в Лос-Анджелесе у актера и музыканта Джареда Лето за 1,5 миллиона фунтов стерлингов (130 миллионов рублей). Кроме того, модель владеет недвижимостью в Лондоне. Также журналистам стало известно, что модель зарабатывает 20,7 миллиона фунтов стерлингов в год (почти два миллиарда рублей).