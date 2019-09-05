Раскрыт доход самой «дорогой» британской модели

Супермодель Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой моделью Великобритании, заработав 21,5 миллиона фунтов стерлингов (около двух миллиардов рублей) за год. Об этом сообщает The Sun.

Каждый день на счет 27-летней знаменитости поступает около 60 тысяч фунтов стерлингов (около пяти миллионов рублей) благодаря деятельности собственной компании Cara & Co, которая занимается ее продвижением.

За последние 12 месяцев Делевинь практически удвоила сумму: в 2017 году она заработала 12 миллионов фунтов стерлингов.

Доход топ-модели в два раза превысил заработок Кейт Мосс, которая заняла второе место (девять миллионов фунтов стерлингов) в рейтинге самых «дорогих» моделей, и Роузи Хантингтон-Уайтли, попавшей на третье место с восемью миллионами фунтов стерлингов.

В январе 2018 года объявили, что самой высокооплачиваемой моделью, рекламирующей нижнее белье и купальникив в социальной сети Instagram, стала Кэндис Свейнпол (Candice Swanepoel), которая выступает в показах компании Victoria's Secret. 29-летняя модель с 11,8 миллиона подписчиков в соцсети зарабатывала 70 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей) за один рекламный пост.

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