Подсчитано состояние Джиджи Хадид

Подсчитано состояние американской супермодели и телеведущей Джиджи Хадид: на сегодняшний день сумма достигла 13 миллионов долларов. Об этом сообщает Cosmopolitan.

В 2017 году Хадид заняла пятое место в списке самых высокооплачиваемых в мире моделей. Благодаря контрактам с популярными брендами, такими как Maybeline, Evian, BMW, Versace и Tommy Hilfiger, девушка зарабатывает девять миллионов в год.

В рейтинге Хадид уступила только Адриане Лиме с ее доходом в 10,5 миллиона долларов, Крисси Тейген, которая получает 13,5 миллиона, Жизель Бюндхен — 17,5 миллиона, и Кендалл Дженнер, которая значится на первом месте с ежегодным заработком в 22 миллиона долларов.

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В феврале Джиджи Хадид опубликовала в своем Instagram кадр из будущей рекламной кампании для итальянского люксового бренда Versace. Модель была одета в расшитые короткие брюки, укороченную куртку и платок, который многие комментаторы приняли за хиджаб и одобрили. Пользователи похвалили Хадид за ношение традиционного мусульманского головного убора; многие также оставили комментарии на арабском языке, восхваляющие Аллаха.

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