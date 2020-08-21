Оценены шансы заразиться COVID-19 через замороженную еду

Коронавирус теоретически может сохраняться в замороженных продуктах, но пока нет достоверных данных об этом. Шансы заразиться таким образом оценили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

В службе отметили, что ученые только начали изучать данный вопрос. «На текущий момент его можно охарактеризовать как "возможный". Достоверно заявлять за недостаточностью накопленных данных преждевременно», — цитируются в сообщении слова ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Дениса Буханцева.

Ученый отметил, что работа исследователей из Сингапура, которые ранее заявили о способности нового вируса сохранять жизнеспособность в замороженном виде, основана на проверке гипотезы и предположении. Они проводили свой анализ в лабораторных условиях, и не учитывался «человеческий фактор».

Работа биологов из Сингапура опубликована в электронной научной библиотеке bioRxiv. В ней говорится, что замороженная еда может стать причиной вспышек COVID-19 во Вьетнаме, в Китае и других странах. В частности, на свинине, курином мясе и форели коронавирус может жить до трех недель.