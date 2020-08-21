Белорусские силовики выстрелили в живот женщине на балконе во время протестов

Белорусские силовики во время разгона протестов выстрелили резиновой пулей в живот жительнице Бреста, которая стояла на балконе своей квартиры. Об этом рассказала сама пострадавшая, передает Tut.by.

Стоматолог Ольга Рыбакова утверждает, что вечером 10 августа услышала крики с улицы. Приоткрыв балконную дверь, она увидела, как не менее шести человек «в черной форме и шлемах со щитками» били и волокли парня в микроавтобус. Две девочки присели рядом на корточки на газон.

«К ним подошли двое, и один из них ударил девочку ногой. Я закричала: "Что вы делаете? Перестаньте!"» — рассказывает женщина. Тогда один из бойцов приказал всем спрятаться и выстрелил в Ольгу.

Резиновая пуля попала ей в нижнюю часть живота, разорвав мягкие ткани. Рыбакова зажала рану кулаком, сын женщины вызвал ей скорую. В больнице операционная сначала была занята другим пациентом, который тоже поступил с раной от резиновой пули.

В итоге пострадавшую прооперировали, внутренние органы оказались не задеты. Ольга подала заявление в Следственный комитет.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты из-за президентских выборов, на которых, согласно официальным результатам, действующий президент Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Акции жестко разгонялись с помощью спецсредств.