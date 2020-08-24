Забравшую ребенка из «концлагеря для детей» россиянку обвинили в хайпе

Женщина, забравшая ребенка из «концлагеря для детей» в Крыму, «ловит хайп». Об этом телеканалу РЕН ТВ рассказала координатор социальных нянь Валентина Тарасенко.

«Надо понимать, что детский дом — это не семья. Ребенок не может здесь быть идеальный, хороший и здоровый. Тем не менее, уход здесь осуществляется очень добросовестно», — заявила она, добавив, что родители нанесли тяжелый удар по дому ребенка.

Тарасенко рассказала, что забранному ребенку собрались присвоить паллиативный статус. «Но ребенок начал самостоятельно кушать, развиваться, у него состояние улучшилось. Я считаю, что просто хайп раздувают, обратись туда, где этого ребенка взяла», — сказала она.

23 августа сообщалось, что сотрудники детского дома «Елочка» в Крыму довели до истощения двухлетнего мальчика. Когда его удалось забрать в семью, он весил 6 килограммов 100 граммов при росте 74 сантиметра, а его череп деформировался из-за того, что малыша не переворачивали.

Приемные родители показали ребенка врачам, и его немедленно госпитализировали. После лечения и капельниц у мальчика заработал желудок и система пищеварения, однако медики не могут сделать полноценную диагностику, потому что «вены тонкие, крови нет, рентгенолог не стал делать рентген из-за критично низкой массы тела ребенка».