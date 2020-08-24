Воробьев призвал соблюдать санитарные стандарты при работе с пожилыми людьми

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность соблюдения новых санитарных стандартов при проведении мероприятий для пожилых граждан по программе «Активное долголетие». Об этом говорится в Instagram-аккаунте пресс-службы главы региона и правительства.

«У нас большой популярностью пользуются мероприятия для старшего поколения, прошу проводить их с соблюдением мер предосторожности», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства.

Он также призвал соблюдать новые требования безопасности в транспорте. «Осень — время заболевания ОРВИ и гриппом, нас об этом предупреждают врачи. Необходимо позаботиться о людях, которые пользуются общественным транспортом — это миллионы человек в день», — сказал губернатор.

В Подмосковье ранее возобновили занятия для граждан старшего возраста в рамках проекта «Активное долголетие». Программа начала работать с октября 2019 года по инициативе Андрея Воробьева. Он назвал работу со старшим поколением очень важной, и потребовал от глав муниципалитетов проявить заботу об этой группе населения.